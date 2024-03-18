Balya balya para sayma skandalında flaş gelişme! Binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi Türkiye'de bomba gibi düşen ve çok tartışılan CHP'de skandal para sayma olayında yeni bir gelişme yaşanarak, CHP'ye binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.