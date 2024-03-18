Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Çanakkale Zaferinin 109. yılı törenle kutlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale'de milletimiz tek vücut olup düşmana geçit vermemişti. Milletimiz son dönemde yaşadığımız sınamaların her birinde bedeni ve kalbiyle aynı vakur iradeyi ortaya koymuştur"
"Geleceğimize güvenle yürümemizi sağlayacak iradeye sahibiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)