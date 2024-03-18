Ali Rıza Braka Savcılığa çağırılarak, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para sayma görüntülerinin ortaya çıkması sonucu soruşturma başlatan savcılık Ali Rıza Brakı adliyeye çağırarak, 'şüpheli' sıfatıyla ifadesini aldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen görüntüler çok konuşulan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.
Balya balya para sayma skandalında flaş gelişme! Binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)