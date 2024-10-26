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Okan Buruk'un son durumu! Derbide sahada mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, pankreas ameliyatı geçirdikten sonra iyileşti. Buruk, "Her şey yolunda." dedi.

Okan Buruk'un son durumu! Derbide sahada mı?
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Geçen gün hastalanan Okan Buruk, ani gelişen apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildi. Bugün öğlen saatlerinde başarılı bir operasyondan sonra deneyimli teknik adam hastaneden ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımın deneyimli oyuncusu, hastaneden çıktıktan sonra DHA'ya "Her şey yolunda." Devam ediyoruz. "İyiyim" dedi.

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Hastane çıkışında Okan Buruk ile birlikte Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu da vardı. Burak, 28 Ekim Pazartesi günü Süper Lig'in onuncu haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde de takımının başında yer alacağını belirtti.

Okan Buruk ise yarın oynanacak derbi öncesindeki son antrenmanda takımının başında yer alacak.

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