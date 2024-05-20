Ünlü şovmen ve sunucu Okan Bayülgen'den sevenlerini üzecek karar: '30 yıl boyunca çok uzun programlar yaptım' diyerek açıklamalarına devam etti. Uzun zamandır ekranlarda yer alan ünlü isim televizyonu bıraktığını açıkladı.

Zaga, Disko Kralı ve Uykusuzlar Kulübü gibi birçok talkshow programlarıyla uzun yıllar ekran önünde olan ünlü şovmen Okan Bayülgen radikal bir karara imza attı.

OKAN BAYÜLGEN'DEN SEVENLERİNİ ÜZECEK KARAR

Ünlü isim yaptığı açıklamada "30 yıl boyunca çok uzun programlar yaptık artık buna gücüm yok" ifadesini kullandı. Son zamanlarda Richard adında tiyatro oyunu ile ilgilenen ünlü komedyen artık sadece sahne performansı ve tiyatro oyunları ile izleyici ile buluşacağını açıkladı.Ünlü şovmenin verdiği bu karar hayranlarını üzdü.

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