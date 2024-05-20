ÖSYM tarafından açıklandı! 2024 KPSS ortaöğretim başvuruları başladı, işte o tarihler...

ÖSYM tarafından 2024 KPSS ortaöğretim başvuruları açıklandı. İşte, ÖSYM takviminde 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...

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ÖSYM tarafından açıklandı! 2024 KPSS ortaöğretim başvuruları başladı, işte o tarihler...

ÖSYM tarafından 2024 KPSS ortaöğretim başvuruları açıklandı.

ÖSYM takviminde 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihleri yer aldı. Buna göre Lise seviyesinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları 18-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM tarafından açıklandı! 2024 KPSS ortaöğretim başvuruları başladı, işte o tarihler...

KPSS 2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

ÖSYM tarafından açıklandı! 2024 KPSS ortaöğretim başvuruları başladı, işte o tarihler...

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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