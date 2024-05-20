ÖSYM tarafından açıklandı! 2024 KPSS ortaöğretim başvuruları başladı, işte o tarihler...

ÖSYM tarafından 2024 KPSS ortaöğretim başvuruları açıklandı.
ÖSYM takviminde 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihleri yer aldı. Buna göre Lise seviyesinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları 18-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
KPSS 2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,
KPSS Ön Lisans 1 Eylül,
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber