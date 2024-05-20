ÖSYM tarafından açıklandı! 2024 KPSS ortaöğretim başvuruları başladı, işte o tarihler... ÖSYM tarafından 2024 KPSS ortaöğretim başvuruları açıklandı. İşte, ÖSYM takviminde 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...