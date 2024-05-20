Başörtülü mahkeme başkanını laikliğe aykırı buldu! Reddi hakim talebinde bulunan avukata suç duyurusu!

Duruşmada mahkeme başkanının başörtülü olmasını laikliğe aykırı bulan ve bu nedenle reddeden uyuşturucu sanığı avukatı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Mahkeme başkanı, hakkında reddi hakim talebinde bulunan avukat için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Barosuna suç duyurusunda bulundu.

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Başörtülü mahkeme başkanını laikliğe aykırı buldu! Reddi hakim talebinde bulunan avukata suç duyurusu!

Mahkeme başkanı kendisini başörtülü olmasından dolayı reddeden uyuşturucu sanığı avukatı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Barosuna suç duyurusunda bulundu.Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki uyuşturucu duruşmasında mahkeme başkanının ‘başörtülü’ olmasından ötürü reddi hakim talebinde bulunan sanık avukatı Alperen Demirdiş hakkında, mahkeme başkanı, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak' ve 'Haksız gerekçe ile hakimleri reddetme ve bu sebeple davanın bilerek ve isteyerek gereksiz yere uzamasına neden olması ile görevi kötüye kullanma’ suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Barosuna ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

Başörtülü mahkeme başkanını laikliğe aykırı buldu! Reddi hakim talebinde bulunan avukata suç duyurusu!

“BAŞÖRTÜSÜNÜN YASAKLILIĞINA DAİR YASAL BİR DÜZENLEME BULUNMAMAKTADIR”

Başörtülü mahkeme başkanını laikliğe aykırı buldu! Reddi hakim talebinde bulunan avukata suç duyurusu!

Konuya ilişkin Başsavcılığa sunulan dilekçede, 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hatırlatılarak, “Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir' ve 'kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz'. Yürürlükte olan kanunlarda ve Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde kamu kurumlarında ve bir kamu kurumu olan adliyelerde başörtüsünün yasaklılığına dair yasal bir düzenleme bulunmamaktadır” denildi.

"BAŞÖRTÜSÜ TAKAN KADINLARA KARŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN BU HAREKETI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Avukat Demirdiş’in reddi hakim talebinin, din ve vicdan hürriyetine aykırı bir durum olduğu belirtilen dilekçede, "Avukat Alperen Demirdiş'in pek çok kişinin önünde inancının gereği ve bir yansıması olarak başörtüsü takan tüm kadınlara karşı gerçekleştirdiği bu hareketi kabul etmek ve sindirmek mümkün değildir. Bu davranışa göz yummanın veya görmezden gelmenin benzer davranışlarla karşılaşılmasının önünü açması muhtemeldir" ifadeleri yer aldı.

Başörtülü mahkeme başkanını laikliğe aykırı buldu! Reddi hakim talebinde bulunan avukata suç duyurusu!

"AVUKATA DİSİPLİN İŞLEMLERİNİN YAPILMASI TALEP EDİLDİ"

Öte yandan, Ankara Barosu Başkanlığı'na sunulan dilekçedeyse, "Avukat Alperen Demirdiş hakkında bu davranışı ve avukatlık mesleğine yakışmayan duruşmadaki hal ve tavırları sebebiyle disiplin işlemlerinin yapılması hususunda gereğinin takdir ve ifası Baro Başkanlığı'nızdan rica olunur" ifadeleri yer aldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen uyuşturucu duruşmasında sanık avukatı Alperen Demirdiş, mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olması sebebiyle reddi hakim talebinde bulunmuştu. Mahkeme başkanıysa reddi hakim talebi doğrultusunda savunma almayarak yargılamayı durdurmuştu. Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklama yaparak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukat Demirdiş hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etmişti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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