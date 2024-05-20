İran'da acil durum toplantısı! İran reisinin yerine hangi isim geçecek?

İran Reisinin ölümüyle sonuçlanan, helikopter kazasının ardından, Başkan Yardımcısı Mohammad başkanlığında acil toplantı düzenlendi.

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İran'da acil durum toplantısı! İran reisinin yerine hangi isim geçecek?

İran'da Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hükümet acil toplantı yaptı.İran hükümeti, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi i taşıyan helikopterin enkazının İran'ın kuzeybatısındaki uzak bir bölgede bulunduğu haberinin ardından acil toplantı düzenledi.

Başkan Yardımcısı Mohammad Mokhber Pazartesi sabahı İran kabinesinin acil toplantısına başkanlık etti.

İran acil durum toplantısı! İran reisinin yerine hangi isim geçecek?

SEÇİMLERDEN ÖNCE CUMHURBAŞKANI SEÇİLMEYECEK

Öte yandan İran Anayasayı Koruma Komitesi, başkanlık görevlerini Birinci Başkan Yardımcısı Muhammed Mokhber'in üstleneceğini ve seçimlerden önce cumhurbaşkanı seçilmeyeceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İran-Azerbaycan sınırında dün bir barajın açılış törenine katılan İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter dönüş yolunda kazaya uğramıştı.

İran'ın talebi üzerine Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği değerlendirilen bir ısı kaynağını tespit etmiş ve koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı. Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu.

İran acil durum toplantısı! İran reisinin yerine hangi isim geçecek?

Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtilmişti.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu iki üst düzey askeri yetkili ile üç kişilik mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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