Erdoğan müjdeyi verdi: Emeklilerle ilgili düzenlemeyi yıl başından önce hayata geçireceğiz...

Parti grubunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerin yaşadığı zorlukların farkındayız. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda emeklilere yönelik yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı. Emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların farkında olduklarını belirten Erdoğan, yaş ve prim gün sayısını esas alan, 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayacak iyileştirmenin yılbaşından önce hayata geçirileceğini belirtti.

"EMEKLİLERİMİZİN YAŞADIĞI ZORLUKLARIN FARKINDAYIZ"

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin yaşadığı sıkıntılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu sorunların giderilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Erdoğan, konunun daha önce Kabine Toplantısı'nda da ele alındığını ifade etti. Erdoğan, şu açıklamayı yaptı: "Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu çeşitli vesilelerle dile getirmiş, bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediğimizi ifade etmiştik. Bir önceki Kabine Toplantımızda bununla ilgili irademizi ortaya koyduk. Gerek grup yönetimimiz gerek ekonomi kurmaylarımız, hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın genel çerçevesini kamuoyumuzla paylaştılar."

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17 MİLYONU AŞKIN EMEKLİNİN TAMAMINI KAPSAYACAK

Hazırlıkları devam eden düzenlemenin kapsamına ilişkin de bilgi veren Erdoğan, yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyetin esas alınacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemenin hayata geçirileceği tarihi de açıklayarak şunları söyledi: "Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi Yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz."

Erdoğan'ın açıklamasına göre, emeklilere yönelik iyileştirme çalışmasının yılbaşından önce Meclisin desteğiyle hayata geçirilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin mali ayrıntılarına ve emekli aylıklarına nasıl yansıyacağına ilişkin ise henüz bir rakam paylaşılmadı.

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