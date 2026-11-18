Bakan Gürlek haberi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 6 firari Türkiye'ye getirildi!

İstanbul’da 48 ayrı eylemden sorumlu olduğu tespit edilen suç örgütünün elebaşı Ahmet Dinç, Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gürcistan makamlarıyla yürüttükleri uluslararası adli işbirliği sonucunda, aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ile Yusuf Namlı'nın da bulunduğu 6 firarinin Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından "Hiçbir sınır, adaletten kaçışa sığınak olamaz" başlığıyla açıklama yaptı.

Gürcistan makamlarıyla yürüttükleri uluslararası adli işbirliği sonucunda, aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ile Yusuf Namlı'nın da bulunduğu 6 firarinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 48 ayrı eylemden sorumlu olduğu tespit edilen suç örgütünün elebaşı Ahmet Dinç, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli hırsızlık suçlarından aldığı toplam 29 yıl 18 ay hapis cezasının infazı amacıyla aranıyordu. Yusuf Namlı ise kadına karşı kasten öldürme, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etme ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme gibi suçlardan 9 ayrı yakalama kaydı nedeniyle kırmızı bültenle aranıyordu. Farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan diğer 4 firarinin de ülkemize iadesi gerçekleştirildi."

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Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, suçla mücadeleyi ve haklarında yakalama kararı bulunan şahısların Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerine işaret ederek, "Unutulmasın ki bir suçlu nereye kaçarsa kaçsın, peşini bırakmayacağız. Bu iadelerin gerçekleştirilmesine sağladıkları yapıcı katkılar dolayısıyla Gürcistan makamlarına, süreçte emeği geçen Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



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