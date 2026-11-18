Fon soruşturmasına ilişkin oğlu ifadeye çağrıldı: Hayati Yazıcı'dan dikkat çeken hareket

Fon vurgununa yönelik soruşturmada adı geçen ve şirketine kayyum atanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin yankıları sürerken Hayati Yazıcı'nın bugünkü AKP Meclis grup toplantısına katılmadığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı. Gelişme, Mustafa Yazıcı'nın bağlantılı olduğu Adil Varlık Yönetim AŞ'nin de aralarında bulunduğu dört şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasının ardından yaşandı.

DÖRT ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Soruşturma kapsamında 17 Kasım'da dört şirkete TMSF kayyum olarak atandı. Kayyum kararı verilen şirketler arasında Mustafa Yazıcı'nın bağlantılı olduğu Adil Varlık Yönetim AŞ'nin yanı sıra Adil Katılım Bankası AŞ, Adil Tasarruf Finansman AŞ ve Dünya Varlık Yönetim AŞ de yer aldı. Savcılık, gerçek bir ticari faaliyete dayanmayan krediler ve menkul kıymet işlemleri üzerinden elde edilen kaynakların şirketler arasında aktarılarak aklandığı iddiasıyla soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

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HAYATİ YAZICI GRUP TOPLANTISINA KATILMADI

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı bugünkü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmadığı ortaya çıktı.

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