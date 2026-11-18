Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma talebi!

Savcılık, fon soruşturmasındaki çarpıcı ifadeler sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu için soruşturma izni istedi.

Kavcıoğlu'nun şirket devirleri ve milyarlarca liralık fon işlemlerine müdahil olduğu öne sürüldü. Yüz binlerce dolarlık ödemeler ve külçe altın iddiaları da soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı.

Fon soruşturması, iş dünyası ve bürokrasiyi ilgilendiren yeni iddialarla genişliyor. Soruşturmada adı geçen iş insanlarının ifadelerindeki iddiaların ardından savcılık, Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu için harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilen yazıda, Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep edildi.

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