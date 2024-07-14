Emekli olacaklar dikkat edin! 2025’te emekli olanlar az mı maaş alacak

Emekli olacakları da son dakika açıklamalarıyla ilgileniyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra da emekli olmak isteyenlerin emeklilik dilekçesi vermesi gerektiğini söyledi. Gelecek yıl emekli olacaklar, şu anda aldıkları maaştan daha fazla alacak.

Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih ile emekli maaşı arasında nasıl bir fark olduğu sorusuna Kıvanç, "Emeklilik dilekçesinin verildiği tarihin emekli aylığı miktarında yüzde 30-35 oranında fark yaratması akla mantığa aykırı olduğu için haklı olarak herkesin kafası karıştı" dedi. Bu fark kabul edilemez. Ancak, maalesef böyle bir farkın ortaya çıkması yasadan kaynaklanıyor.

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Kıvanç, "Enflasyon yüksek olsa bile izleyen yıllardaki enflasyon aynı düzeylerde olduğunda da emeklilik dilekçe tarihinin aylık miktarına etkisi ihmal edilebilir düzeyde olur" dedi ve yıllık enflasyonun %5'lerde olması durumunda emekli maaşının dilekçe tarihine göre değişimi çok az olur.

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"Konunun anlaşılabilmesi için ilk defa emekli olanların aylığının nasıl hesaplandığı hakkında kısa bilgi vereyim" diyen Kıvanç, "Kişilerin tüm çalışma hayatları boyunca SGK'ya bildirilen prime esas kazanç (bunu brüt ücret olarak da kabul edebiliriz) tutarı ve prim gün sayısına göre belirlenen aylık bağlama oranına (ABO) göre değişiyor" dedi.

"Emeklilik dilekçesi temmuz-aralık döneminde verildiğinde dilekçenin verildiği yılın ocak ve temmuz aylarında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan maaş zammı aynen yansıtılıyor", Kıvanç açıklamasında belirtiliyor. Emeklilik dilekçesi ocak ayında verilirse, önceki yılın ocak ve temmuz aylıklarına yapılan zamlar dikkate alınmayacaktır. Bu, önceki yılın TÜFE artışının yüzde 100'ü ve milli gelirdeki gelişme hızının yüzde 30'unun toplamından oluşan güncelleme katsayısı kullanılarak hesaplanmaktadır.

Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verecekler, bu da Ocak ayında %49,25 ile Temmuz ayında %24 arasında değişti.Yıllık artış %86.16 olacak ve %73'lük zamdan yararlanacak.

1 Ocak 2025 tarihinden sonra dilekçe verenler bu zamdan yararlanamayacak.

1 Ocak 2025 tarihinden sonra dilekçesini verenlerin aylıkları, enflasyon beklentilerine göre %86.16 yerine %39,2 ile %44.72 arasında değişen bir orana göre artacaktır.

Emeklilik dilekçesini verdiğinde Ocak ayında 16.612 TL maaş alacak bir emekli, 31 Aralık 2024'e kadar dilekçesini verdiğinde önce ocak zammı uygulanarak 24.793 TL maaş alacak.

Kıvanç, "Bu tutar temmuz ayındaki maaş zammı uygulandığında ise 30.925 TL olacak" dedi. Diyelim ki temmuz-aralık döneminde enflasyon yüzde on oldu. Dilekçeyi 31 Aralık 2024'e kadar vermiş olan kişinin aylığı, gelecek yıl ocak ayında yüzde 10 oranında artırılarak 34.016 TL olacak.