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Nuri Alço bu kez üzdü! Kötü haberi eşi verdi

Ameliyat olan Yeşilçam'ın ünlü ismi Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili eşi Burcu Alço sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Nuri Alço bu kez üzdü! Kötü haberi eşi verdi
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6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlanan Nuri Alço, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra Alço, buradaki tedavisinin ardından Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Kalp pili takıldı.

73 yaşındaki oyuncu bağırsak tıkanıklığı nedeniyle şimdi de ameliyat oldu.

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Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda usta oyuncunun şimdiki durumunu açıkladı:

Can eşim çok tehlikeli bir operasyon geçirdi. Çok zahmetli bir süreçti. Şu anda yoğun bakım altında. Kahraman doktorlarımız sayesinde her şey yolunda. Detaylar dilimin varamayacağı kadar hassastı.

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