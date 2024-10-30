Oğlunu ve eşini öldürüp intihar etmişti! Katliamdan saatlerce önce yapılan paylaşım şoke etti
Batman'da Nesim Adım, villada oğlu ve eşini tabancayla öldürdükten sonra kendini öldürdü. Olaydan geriye kalan tek şey, Nesim Adım'ın katliamdan saatler önce ailesiyle paylaştığı fotoğraflar gündem oldu.
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Batman'da bir baba, tabancayla evinde oğlu ve eşini öldürdükten sonra intihar etti. Olaydan geriye ailenin fotoğrafları ve görüntüleri kaldı.
EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Batman'da korkunç bir aile katliamı meydana geldi. Tilmerç Mahallesi'ndeki villada Nesim Adım, oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım'ı tabancayla öldürdü ve aynı silahla kendisini öldürdü. Nesim Adım'ın gece 02.00'da paylaştığı kendisinin, eşinin ve çocuğunun olduğu fotoğraf aileden geriye kaldı.
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