Beklenen zam açıklaması geldi! Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek tüketimli mesken aboneleri için sübvansiyonlu elektrik fiyatının kaldırılması için çalışma yürüttüklerini belirtti. Şubat ayından sonra bu aboneler gerçek fiyattan elektrik alacaklar.



Bayraktar, "Zamla ilgili herhangi bir şeyimiz yok" dedi. Devletimiz, Türkiye'de elektrik ve doğalgazda önemli ölçüde destek sağlıyor. Bu desteklerimizin gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yansıması noktasında, desteğe ihtiyaç duymayan, tüketimi yüksek olan grupların elektriğin ve doğalgazın gerçek maliyetlerini karşılamasıyla ilgili bir düşüncemiz var.

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Bayraktar, Türkiye ortalamasının 200 kilovatsaat tüketen bir hanenin aylık 414 lira elektrik faturası ödediğini belirtti. Ocak için 414 lira ödemeye devam etmeniz gerekecek.

'SINIRI AŞANIN FATURASI İKİ KATINA ÇIKACAK'

Konuyla ilgili olarak, basında bazı sektör kaynakları tarafından belirtildiği gibi, yıllık tüketim için 5,000 kwh sınırı belirlenmesi halinde, bu sınırı aşan abonelerin son kaynak tedarik tarifesi düzenlemesi kapsamında yaklaşık iki kat daha fazla fatura ödeyeceğini belirttiler.

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Bir sektör kaynakına göre, "Aylık tüketimi yaklaşık 420 kwh olan bir fatura şu anda yaklaşık 1,000 lira ediyor." Son kaynak tedarik düzenlemesi 5,000 kilovat saat üzerinden yapılırsa, bu fatura 2 bin liraya ulaşacaktır. Bu da yüzde 96-97'lik bir artış sağlar."