Nilperi Şahinkaya’dan şok çıkış: Seksi değilim ama…

Nilperi Şahinkaya gündem olacak açıklamalar yaptı. Dizideki seksi karaktere göre farklı olduğunu söyledi, ve ardından...

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Nilperi Şahinkaya’dan şok çıkış: Seksi değilim ama…

Sosyal medyayı sıklıkla kullanan ve gönderileriyle konuşulan Nilperi Şahinkaya en son YouTube'da bir programa konuk oldu. Şahinkaya, kıskanç olduğunu ve hoşlandığı erkek tipinden bahsetti. Ünlü oyuncu ayrıca kendisiyle ilgili bir itiraf yaptı.

Nilperi Şahinkaya, ilk oyunculuk deneyimini okul yıllarında 'Deniz Yıldızı' (2009-2010) ile yaşayan heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi ile dört yıldır mutlu bir ilişki sürdürüyor.

Son olarak Şahin, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. "Sevgiline biri asılırsa ne yaparsın?" sorusuna Nilperi Şahinkaya şaşırtıcı bir yanıt verdi: "Buna çok sinirlenirim.

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“Seksi Değil, Cilveliyim”

Erşan Kuneri'ndeki Seyyal karakterini canlandıran Nilperi Şahinkaya, "Ama cilveliyim" itirafıyla dikkat çekti.

Nilperi Şahinkaya, beğendiği erkek tipi hakkında konuştu ve "Instagram'dan genelde bana sevgilimle ilgili "bula bula bu adamı buldun" diye mesajlar geliyor" dedi. Emre'yi yolda görseler apışırlar.”

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