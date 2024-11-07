Toros Dağları'ndan sofraya: Kaynatılan andız kozalakları, şifa ve lezzeti bir araya getiriyor...
Toros Dağları'ndan özenle toplanan andız kozalakları, uzun bir emek sonrasında pekmez haline geliyor. Kışın kaşık kaşık tüketilen andız pekmezi hem şifa hem lezzet bomm
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Toros Dağları'ndan sofraya: Kaynatılan andız kozalakları, şifa ve lezzeti bir araya getiriyor...
Toros Dağları'ndan özenle toplanan andız kozalakları, bazı işlemlerden geçirildikten sonra 15 saat kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.
Kışın hem şifa hem lezzet bombası haline gelen kaynatılmış andız pekmezi sofralarda yerini alıyor.
Andız kozalakları toplandıktan sonra uzun bir emek sonrasında pekmez haline geliyor. Kışın, kaşık kaşık alındığında soğuk algınlığına da şifa olan andız pekmezi sağlık için değerli besinler arasında yer alıyor.
Hayat ve Yaşam