Nevşehir’de feci kaza: Traktör ile çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti!

Nevşehir’de meydana gelen feci kazada, gece saatlerinde traktör ile otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

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Nevşehir’de feci kaza: Traktör ile çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti!

Nevşehir’de meydana gelen feci kazada, gece saatlerinde traktör ile otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

Nevşehir’de traktör ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası traktör sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Kaza gece saatlerinde Hacıbektaş-Nevşehir karayolu Yenice Köyü yakınlarında meydana geldi. E. G.’nin kullandığı arpa yüklü 40 DL 430 plakalı traktör tarla yolundan ana yola çıktığı esnada, Kadir Tekin kullandığı 40 EV 919 plakalı otomobil çarpıştı.

Nevşehir’de feci kaza: Traktör ile çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti!

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile iki römork arasında sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Hacıbektaş Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Kadir Tekin (22) yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nevşehir’de feci kaza: Traktör ile çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti!

Kaza nedeniyle Hacıbektaş Nevşehir kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan aracın ve römorkların kaza yerinden kaldırılmasından sonra kara yolu tekrar trafiğe açıldı.

Kaza sonrası traktör sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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