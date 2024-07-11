Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu: Brandayı yırtıp, hareket halindeki tırdan çıktılar!

Kırklareli'nde seyir halindeki tır güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymadı. Güvenlik güçlerinin takibi sonucu 58 düzensiz göçmen yakalanırken, yan tırın dorsesindeki brandayı yırtıp yola atlayan yabancı uyruklulardan 7'si yaralandı.

YAYINLAMA
Google News
Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu: Brandayı yırtıp, hareket halindeki tırdan çıktılar!

Kırklareli'nde seyir halindeki tır güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymadı. Güvenlik güçlerinin takibi sonucu 58 düzensiz göçmen yakalanırken, yan tırın dorsesindeki brandayı yırtıp yola atlayan yabancı uyruklulardan 7'si yaralandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tır ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarına düzensiz göçmen getirileceği bilgisine ulaştı.

Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu: Brandayı yırtıp, hareket halindeki tırdan çıktılar!

Ekipler Demircihalil köyü yakınlarında A.A. idaresindeki 34 ERE 580 plakalı tıra "dur" ihtarında bulundu.

Sürücü ihtara uymayarak kent merkezine doğru manevra yaptı. Bu sırada tırın dorsesindeki brandayı yırtan göçmenlerden 7'si yola atladı.Tır, Çağlayan Kavşağı'nda ekipler tarafından durduruldu. Tırın dorsesinde 51 yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ambulanslar tarafından yolda bulunan 7 yaralı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 2 yabancı uyruklunun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.Düzensiz göçmenler işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu: Brandayı yırtıp, hareket halindeki tırdan çıktılar!

Tırın dorsesinde yapılan aramada tabanca, bıçak, tel kesme makası ele geçirildi.

Olayla ilgili tır sürücüsü A.A. gözaltına alındı.

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan, O bölge için çok ciddi deprem uyarısı!Prof. Dr. Osman Bektaş'tan, O bölge için çok ciddi deprem uyarısı!

Beştepe'de önemli toplantı: Emekliler için toplanılacak kritik zirveye saatler kaldı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Beştepe'de önemli toplantı: Emekliler için toplanılacak kritik zirveye saatler kaldı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Nagehan Alçın'ın 'bana fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladı' dediği Rasim, Ozan Kütahyalı, sessizliğini bozduNagehan Alçın'ın 'bana fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladı' dediği Rasim, Ozan Kütahyalı, sessizliğini bozdu

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MASAK raporunda: 'Kara para ağı' altından Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı çıktı!
MASAK raporunda: 'Kara para ağı' altından Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı çıktı!
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan, O bölge için çok ciddi deprem uyarısı!
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan, O bölge için çok ciddi deprem uyarısı!
Türkiye, nüfus bakımından ilk 20’de: İşte dikkat çeken rapor…
Türkiye, nüfus bakımından ilk 20’de: İşte dikkat çeken rapor…
Ünlü sanatçı Kadir İnanır'dan sevenlerine kötü haber! Usta oyuncu Kadir İnanır, yeniden yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü sanatçı Kadir İnanır'dan sevenlerine kötü haber! Usta oyuncu Kadir İnanır, yeniden yoğun bakıma kaldırıldı
Son Haberler
Yunan unsurlarından çirkin saldırı! Türk balıkçının teknesini parçaladılar...
Yunan unsurlarından çirkin saldırı! Türk balıkçının teknesini parçaladılar...
Bakan Mehmet Şimşek, TÜSİAD toplantısında önemli açıklamalarda bulundu!
Bakan Mehmet Şimşek, TÜSİAD toplantısında önemli açıklamalarda bulundu!
Bu kampanyayı kaçırmayın! BİM 12 Temmuz Cuma indirimli fiyat listesini yayınladı, Elektronik eşya, Bisiklet, oyuncak setleri...
Bu kampanyayı kaçırmayın! BİM 12 Temmuz Cuma indirimli fiyat listesini yayınladı, Elektronik eşya, Bisiklet, oyuncak setleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa katliamının 29. yılında önemli mesaj verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa katliamının 29. yılında önemli mesaj verdi
Yabancı uyruklu kadının mide bulandıran hareketi esnafı çileden çıkardı!
Yabancı uyruklu kadının mide bulandıran hareketi esnafı çileden çıkardı!
Hükümetten doğurganlığa büyük teşvik: Üç çocuğa asgari ücret kadar destek verilecek
Hükümetten doğurganlığa büyük teşvik: Üç çocuğa asgari ücret kadar destek verilecek
Çok Okunanlar
'Vatana ihanetten hesap vereceksin' : 11 Temmuz 2024 Perşembe gazete manşetleri
'Vatana ihanetten hesap vereceksin' : 11 Temmuz 2024 Perşembe gazete manşetleri
Altında son durum ne, anlık altın fiyatları ne kadar? 11 Temmuz Perşembe güncel gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altında son durum ne, anlık altın fiyatları ne kadar? 11 Temmuz Perşembe güncel gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Mehmet Büyükekşi, döneminde yaşanan onca skandal onca rezalete rağmen yeniden aday olma kararı aldı
Mehmet Büyükekşi, döneminde yaşanan onca skandal onca rezalete rağmen yeniden aday olma kararı aldı
Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı: 11 Temmuz 2024 Perşembe tüm illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı: 11 Temmuz 2024 Perşembe tüm illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları
Fabrikada korkunç olay: İşçinin makineye sıkışan eli bileğinden koptu!
Fabrikada korkunç olay: İşçinin makineye sıkışan eli bileğinden koptu!
Pendik'te hareketli dakikalar: İETT otobüsünde yaka paça birbirine girdiler!
Pendik'te hareketli dakikalar: İETT otobüsünde yaka paça birbirine girdiler!
Yorumlananlar
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!