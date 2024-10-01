Netanyahu'dan, İran mesajı: Artık daha özgür olacaksınız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından ilk açıklamayı yaptı.

İsrail başbakanı, Tahran yönetiminin bölgeyi yeni bir savaşa sürüklediğini iddia ederek, "İran hükümeti İranlıları uçuruma yaklaştırıyor" dedi.

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Netanyahu, "Yakında İran, birçok insanın düşündüğünden çok daha özgür olacak" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ise, "Hizbullah ile savaşın yeni aşaması yakında başlayacak" dedi. Bu güvenliğimiz için hayati önem taşımaktadır" dedi.

Cuma akşamı, Hizbulah'ın liderliğini hedef alan İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırdı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, saldırıda hayatını kaybetti.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, bugün yaptığı açıklamada "Günün sonunda zafer bizim olacak" dedi ve Nasrallah'ın yolundan yürümeye devam edeceklerini söyledi.