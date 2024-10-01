Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müslüman ülkelere çağrı: En çok tepkiyi bizim vermemiz gerekiyor

Kabine Toplantısı dört saat sürdükten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları hakkında konuşan Erdoğan, "Uluslararası toplum, İsrail'in tüm bölgeyi ateşe atan bu haydutluğuna daha fazla sessiz kalamaz" dedi. İslam ülkeleri en iyi tepki vermelidir. Biz asla bu vahşete ve zulme boyun eğmeyeceğiz. Hırsızlıklarına da boyun eğmeyeceğiz. Bugün Filistin ve Lübnan'a sahip çıkmak, insanlığa, barışa ve çeşitli inançların bir arada yaşama kültürüne sahip çıkmak anlamına gelir" dedi.

Son zamanlarda, özellikle 15 Temmuz gecesi sergiledikleri tavır nedeniyle Diyanet Başkanlığımıza yönelik bir linç kampanyası yürütülüyor. Farklı yaşam tarzı onları rahatsız ediyor.

Bu devletin tüm kurumları, hiçbir ayrım yapmadan halkındır. 85 milyon insan, inancı, kökeni ve siyasi görüşüne bakılmaksızın devleti yönetiyor.

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İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

Lübnan'da şimdiye kadar 1 milyona yakın sivil yerlerinden edildi. Çarşamba günü Beyrut'a 30 ton insani yardım malzemesi ulaştı. Güvenlik koşulları izin verirse yardımlarımızı sürdüreceğiz.

İsrail'in saldırılarını durdurmak için diplomatik girişimlerimizi de hızlandırdık. İsrail'in tüm bölgeyi ateşe atan bu vahşetine uluslararası toplum sessiz kalamaz. İslam ülkeleri en iyi tepki vermelidir. Biz asla bu vahşete ve zulme boyun eğmeyeceğiz. Hırsızlıklarına da boyun eğmeyeceğiz.

Bugün Filistin ve Lübnan'a sahip çıkmak, barışa, insanlığa ve farklı inançların bir arada yaşama kültürüne sahip çıkmak anlamına gelir.

BM Genel Kurulu'nun 1950 tarihli Barış İçin Birlik Kararında olduğu gibi, Gazze konusunda kuvvet kullanma tavsiyesinde bulunma yetkisi hemen kullanılmalıdır. Birkaç öfkeli siyonist, bölgemizi ve tüm dünyayı ateşe atmaktadır.