Türkiye'de buda oldu! Sokak ortasında masturbasyon skandalı
Çankırı'da sokak ortasında mastürbasyon yaparken görüntülenen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
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Çankırı'da bir kişi sokak ortasında mastürbasyon yaptı. Görüntüler sonrası polis, kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra olayı gerçekleştiren kişinin M.K.D. olduğu ortaya çıktı.
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Polis, şahsı kısa sürede yakaladı ve gözaltına aldı. Şahıs hakkında "müstehcenlik" suçundan dava açıldığı bildirildi.
Vatandaşlar, şahsın mastürbasyon yaptığı anları kaydetti.
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