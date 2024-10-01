  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Türkiye'de buda oldu! Sokak ortasında masturbasyon skandalı

Türkiye'de buda oldu! Sokak ortasında masturbasyon skandalı

Çankırı'da sokak ortasında mastürbasyon yaparken görüntülenen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Türkiye'de buda oldu! Sokak ortasında masturbasyon skandalı
Yayınlanma:

Çankırı'da bir kişi sokak ortasında mastürbasyon yaptı. Görüntüler sonrası polis, kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra olayı gerçekleştiren kişinin M.K.D. olduğu ortaya çıktı.

Kış gelmeden bunu hemen yapın! Doğalgaz faturanız yarı yarıya düşecekKış gelmeden bunu hemen yapın! Doğalgaz faturanız yarı yarıya düşecek

NBA efsanesi 58 yaşında hayata veda ettiNBA efsanesi 58 yaşında hayata veda etti

Emekliye promosyon piyangosu! 18 bin TL promosyon ödemesi yapılacakEmekliye promosyon piyangosu! 18 bin TL promosyon ödemesi yapılacak



Polis, şahsı kısa sürede yakaladı ve gözaltına aldı. Şahıs hakkında "müstehcenlik" suçundan dava açıldığı bildirildi.

Vatandaşlar, şahsın mastürbasyon yaptığı anları kaydetti.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Kış gelmeden bunu hemen yapın! Doğalgaz faturanız yarı yarıya düşecek
Kış gelmeden bunu hemen yapın! Doğalgaz faturanız yarı yarıya düşecek
Polis memurunun sır ölümü! Evinde ölü bulundu
Polis memurunun sır ölümü! Evinde ölü bulundu
Ehliyet alacaklar hemen sürücü kursuna gitsin! Ehliyet fiyatları ateş pahası olacak
Ehliyet alacaklar hemen sürücü kursuna gitsin! Ehliyet fiyatları ateş pahası olacak
Araba almak isteyene büyük müjde! O araçların hepsi indirime giriyor
Araba almak isteyene büyük müjde! O araçların hepsi indirime giriyor
Ehliyette o şart tarih oldu! Sürücüler artık rahat edecek
Ehliyette o şart tarih oldu! Sürücüler artık rahat edecek
Sararan kalorifer peteklerini beyazlatın! Ustaların yaptığı bu yöntemi sizde yapabilirsiniz
Sararan kalorifer peteklerini beyazlatın! Ustaların yaptığı bu yöntemi sizde yapabilirsiniz
Son dakika haberi! MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: PKK/KCK üyesi 1 terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberi! MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: PKK/KCK üyesi 1 terörist etkisiz hale getirildi!