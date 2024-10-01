Türkiye'de buda oldu! Sokak ortasında masturbasyon skandalı

Çankırı'da bir kişi sokak ortasında mastürbasyon yaptı. Görüntüler sonrası polis, kişiyi bulmak için çalışma başlattı.



Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra olayı gerçekleştiren kişinin M.K.D. olduğu ortaya çıktı.

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Polis, şahsı kısa sürede yakaladı ve gözaltına aldı. Şahıs hakkında "müstehcenlik" suçundan dava açıldığı bildirildi.



Vatandaşlar, şahsın mastürbasyon yaptığı anları kaydetti.