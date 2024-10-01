İsrail'den kara saldırısı! Tanklar Lübnan sınırına yanaştı

İsrail, Lübnan'a karadan saldırmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Lübnan'da planladığı bir dizi küçük çaplı kara operasyonu hakkında ABD'yi bilgilendirdiğini bildirdi.

Miller, "Bu operasyonlar hakkında kendileriyle görüşmelerde bulunduk, ancak bunların zamanlaması ve amacı hakkında kendilerinin konuşmasına izin vereceğim" şeklinde bir açıklama yaptı. Bir dizi operasyon hakkında bilgilendirildik. Şu anda bize bunların sınıra yakın Hizbullah altyapısına odaklanan küçük operasyonlar olduğunu söylediler, ancak sürekli olarak bu konuda konuşuyoruz.

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Miller, her iki tarafa da gerilimi artıracak eylemler yapmamaları ve anlaşmazlığı kabul etmeleri çağrısında bulundu.

İSRAİL ASKERİ ARAÇLARI LÜBNAN SINIRINA HAREKET EDİYOR

AA muhabiri, Lübnan'ın güneyinde el-Vezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel el-Kamh beldesi yönünde hareket eden askeri araç seslerini duydu.

Görgü tanıkları, İsrail topçularının el-Vezzani sınır bölgesini topçu atışlarıyla vurduğunu belirtti ve çok sayıda askeri araç uğultusunu duydular.