NBL Games, Amerika pazarına açılıyor! Türk oyun yapımcıları ilki başardı

Oyun sektörünün 1,5 milyar dolarlık büyüklüğüne sahip yeni oyuncusu NBL Games, Türkiye'deki girişim ortamının en dinamik alanlarından biri olan yeni oyunuyla hızlı bir şekilde pazara girdi. Şirketin ilk oyunu Quiz Crush, yapay zeka destekli sosyal bilgi yarışmaları ve kelime oyunlarına odaklandı ve oyun severleri heyecanlandırarak Türkiye oyun pazarında üst sıralara yükselmeye başladı.

Quiz Crush, genel kültürden futbola, sinemadan bilim ve teknolojiye kadar çok çeşitli alanlarda kullanıcılarını gerçek zamanlı olarak başka oyuncularla karşı karşıya getirerek bilgi yarışmalarına getirdiği yeni heyecanla şimdiden kemikleşmiş bir topluluk kazanıyor. Oyuncular, heyecan verici bilgi yarışmalarına katılırken arkadaş grupları oluşturabilir ve oyun içi iletişim kurabilirler.

Başlangıç Yatırım Turu Tamamlandı

NBL Games, Emre Ulusoy ve Gökhan Örün'ün yanı sıra Maçkolik, Ofsayt ve Kafatopu oyunlarıyla büyük başarılar elde eden Erdem Yurdanur, Ömer Kırkağaclıoğlu ve Kokteyl ekibinin birleşmesiyle ortaya çıktı. Türkiye'nin en hızlı büyüyen ve geniş kitlelerce takip edilen 11 ödüllü "Hadi" uygulaması.

NBL Games, Türkiye'deki büyüyen oyun pazarında 150 milyon lira değerinde ilk yatırım turunu tamamladı. Heaventures, Abidin Gülmüş, Nedim Özkan, Tolga Camadan, Kerim Dumanlı, Savaş Keleş ve Cengiz Zabcı gibi yatırımcılar, tohum yatırım turuna destek verdi. NBL Games, hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümeyi amaçlıyor. İlk oyunu Quiz Crush ile Türkiye pazarına giren şirket, şimdi de ABD pazarına girmeye hazırlanıyor.

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NBL Games, 2023 yılında kuruldu ve Erdem Yurdanur, "Oyuncularımıza sadece eğlenceli değil, aynı zamanda onları zihinsel olarak da zorlayacak, sosyal etkileşimi yüksek ve yenilikçi oyunlar sunmak istiyoruz" dedi. Emre Ulusoy, "Quiz Crush ile sadece başlangıç yaptık" dedi. Oyunseverleri bekleyen yeni heyecanlara vurgu yaparak, "Yolculuğumuz boyunca, oyun severlere yine dünyada ilk olacak deneyimler yaşatmayı hedefliyoruz."

Dünya çapında 3,3 milyar insan dijital oyun oynamaktadır. Dijital oyunlardan elde edilen küresel gelirlerin 2023 yılında 184 milyar dolara ulaştığı tahmin edilirken, 2026 yılına kadar 205 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Mobil oyunlar, bu pastadan %49'unu oluşturuyor.

Dünya çapında 3 milyarın üzerinde oyuncu varken, Türkiye'de 36 milyon aktif oyuncu olduğu tahmin ediliyor. Son beş yılda, yeni oyun geliştiren girişimciler, Türkiye'deki girişim ortamına 672,5 milyon dolar yatırım aldı. Oyun girişimlerine yapılan yatırımlar, bir önceki yıla göre 2023 yılında %50 oranında arttı. Türkiye, İngiltere, Fransa, İsviçre ve İsveç, oyun girişimlerine yapılan yatırım hacmi bakımından Avrupa'da beşinci sırada yer alırken, yatırım sayısı bakımından ise ilk sırada yer alıyor. Büyük satışlara konu olan Türkiye oyun pazarının genç oyuncusu NBL Games, uzun vadede Türkiye oyun pazarından çıkan unicorn'lar arasında yer almak istiyor.