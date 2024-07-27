Müge Anlı ne zaman başlayacak, Müge Anlı yeni sezon ne zaman olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi 2024

Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert'in uzun bir sezonu geride kaldı. Programın izleyicileri, yeni sezonun ne zaman başlayacağıyla ilgilendi. Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman ve ayın kaçında yayınlanacak?
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Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?
28 Haziran, Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programının sezon finaliydi. Geçtiğimiz yıl 4 Eylül'de başlayan program, Eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyordu. Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi 2024 ise henüz net değil.