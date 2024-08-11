İstanbul barajlarında doluluk ne kadar? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ baraj doluluk oranı 2024 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından sağlanan bilgilere göre, 10 Ağustos 2024 tarihinde barajların doluluk oranları belirsiz. Vatandaşlar, yağışın etkisiyle değişen doluluk oranlarını sıklıkla araştırıyor.