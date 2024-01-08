Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından AK Parti ve Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Murat Kurum, seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verererek önemli açıklamalarda bulundu.

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Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi

AK Parti ve Cumhur ittifakının ortak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, dün Başkan Erdoğan tarafından adaylığının açıklanmasının ardından seçim çalışmalarının startını İstanbul'un manevi koruyucu ve hamisi Eyüpsultan Hazretlerinin ebedi istirahatgahının bulunduğu Eyüpsultan Camii'nde verdi.

SEÇİM STARTINI EYÜPSULTAN CAMİİ'NDE KILDIĞI SABAH NAMAZI İLE VERDİ

Sabah namazını Eyüpsultan Camii'nde kılan Kurum, namaza iştirak eden İstanbullular tarafından ilgiyle karşılandı.

Vatandaşların "Seçim startını Eyüpsultan Camii'nde verdiniz. Kutlamasını da burada yaparsınız" sözlerine "İnşallah öyle yapacağız" şeklinde cevap verdi.

Kurum'a ayrıca AK Parti Istanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul milletvekilleri, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ile bazı teşkilat üyeleri eşlik etti.

KURUM NAMAZIN ARDINDAN EYÜPSULTANHAZRETLERİNİN KABRİNİ ZİYARET EDEREK DUA ETTİ

Kurum'a eşlik edenler arasında Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy,Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, İBB Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı da vardı.

MAMAZIN ARDINDAN EYÜPSULTAN HAZRETLERİNİN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Kurum namazın ardından Eyüpsultan Hazretlerinin kabrini ziyaret ederek dua etti.

Daha sonra cami avlusunda Eyüpsultan Belediyesi tarafından vatandaşlara hizmet noktasında kurulan çorba ikram aracını ziyaret ederek vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Kurum daha sonra önceki dönem AK Parti İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın mezarına ziyaret etmek üzere ayrıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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