AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?

Hafta içi yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını belirtti. Bununla birlikte, toplantıya saatler kala sosyal medyada yayınlanan bir video, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti İstanbul milletvekili Murat Kurum olduğunu gösterdi.

16 Milyon İstanbullu İçin..."

Kurum, kararın AK Parti yönetimi tarafından kendisine bildirilmesinin ardından ilk olarak ekibine bir açıklama yaptı.

Kurum, "Ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla birlikte çıkacağız" dedi. 16 milyon İstanbullu ile birlikte yürüyeceğiz. İstanbul'un bu karmaşasını, düzensizliğini ve insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle ve tüm arkadaşlarımızla uzun zamandır birlikte çalışıyoruz dedi.

Murat Kurum Kimdir?

1976'da Ankara'da doğdu. Ankara'da ilk ve orta öğrenimini tamamladı. 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2017 yılında Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisansı aldı.

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1999-2005 yılları arasında birkaç özel şirkette çalıştı. 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzmanlık, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü ve 2009-2018 yılları arasında TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018 - 2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yaptıktan sonra 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi. Kurum evli ve üç çocuk babasıdır ve İngilizce biliyor.