AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'dan ilk açıklama: İstanbul'da duraksama dönemi bitecek yeniden diriliş dönemi başlayacak

Yerel seçim yaklaşıyor. AK Parti, aralarında İstanbul’un da bulunduğu 26 kentte belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adayının Murat Kurum olduğunu söyledi.

Murat Kurum, burada bir açıklama yapıyor. Kurum’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"HERKESİN HUZUR İÇİNDE YAŞAYACAĞI BİR İSTANBUL İSTİYORUZ"

"Bugün gerçekten heyecanlıyız, coşkuluyuz. Herkesin huzur içerisnde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz. Her sokağının kıymetinin bilindiği bir İstanbul arzurluyoruz. Şimdi İstanbul, sadece İstanbul diyoruz. Kutlu bir yolculuğun ilk adımını hep birlikte atıyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

İstanbul’da yaşayan her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Benden duasını hiç esirgemeyen canım anneme ve babama her zaman yanımda olan, bana destek veren sevgili eşime ve çocuklarıma teşekkür ediyorum. Başta İstanbulumuzun efsane belediye başkanı, bu şehre sevdalı liderimize, sayın cumhurbaşkanımıza, bu şehre hizmet etmiş tüm dava arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Merhum Kadir Topbaş ağabeyimize buradan selamlarımı sunuyorum.

"İSTANBUL'UN DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK"

İstanbul’un dünyada eşi benzeri yok. İstanbul’da Mekke ve Medine’nin emanetleri var. Kudüs’ün ruhu var. Saraybosna’nın yeşili, Bağdat’ın, Şam’ın, Endülüs’ün, Semerkant’ın ilmi var. Hepimiz kendi özümüzü burada bulmuşuz. Kendi şehrimizin tadını, burada almışız. Ekonomimizin gücü burada. Ticaretimizin lokomotifi İstanbulumuz. İstanbulumuz, bizim tarihimiz. Bugünümüz, yarınımız. İşte biz bu derece kıymetli, özen gösterilmesi gereken bir şehirde hep birlikte yaşıyoruz. İnanın, sorumluluğumuzu çok iyi biliyoruz. Ecdadımızın yolunda, cumhuriyetten aldığımız güçle, aydınlık yarınlarımız için hep birlikte geliyoruz. Hepimiz biliyoruz ki gerçek belediyecilik, vatandaşımızın hanesinde olmaktır. Bunu en iyi bilen ve yapan kimdir? Bizim teşkilatlarımızdır. AK Parti kadrolarıdır. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

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"5 YILLIK FETRET DEVRİNİ BİTİRECEĞİZ"

Yarın sabahtan itibaren vatandaşımıza sevdamız İstanbul’u, hedeflerimizi, hayallerimizi hep birlikte anlatacağız. Hep birlikte çalışacağız. Ve hep birlikte, İstanbul’un 5 yıllık fetret devrini bitireceğiz.

Ülkeme daima hizmet ettim. Bizi arayanlar hep bir işin başında buldular. TOKİ’de ve Emlak Konut’ta ülkemizin şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için insanımızın güvenli yaşam alanlarında hayat sürmesi için 20 yıl boyunca çalıştık, ter döktük. Bu tecrübeyle bakanlık dönemimizde Anadolu ve İstanbul’un dörtbir yanında insanımızın hayatına dokunan hizmetler yaptık.

"BU AZİZ ŞEHRİN 39 İLÇESİNDE ESERLERİMİZ VAR"

Yeni yeşil sanayi alanlarının, kent meydanlarının inşası, afetlerin ardından yüzbinlerce yuvanın bu millete kazandırılması gibi eserlerle 81 ilimizin hemen hemen tüm ilçelerinde insanımızla bir olduk. İşin sonunda da onların dualarını aldık. Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Bu 25 yıllık birikimle; bugün gururla söylüyorum, bu aziz şehrin 39 ilçesinde eserlerimiz var. 7 tepesinde alın terimiz var.

Biz hep çözüm tarafında olduk. Gaziosmanpaşa’da, Güngören’de her türlü engelleme girişimine rağmen, kentsel dönüşüme başladık. Farklı gündemler peşinde asla ve asla koşmadık. Altını çizerek söylüyorum; bunlar yaptıklarımızın küçük bir özetiydi.

"İSTANBUL'DA TEK BİR RİSKSİZ YAPI KALMAYANA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Motivasyonumuz sadece İstanbul olacak. Bu şehre hizmet etmek sevda ister, heyecan ister. Biz bunu Cumhurbaşkanımızda gördük, ondan öğrendik. 94 ruhuyla, Türkiye Yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbulumuza kazandıracağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Yollarında, caddelerinde, ulaşım çilesi bitene kadar, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar durmayacağız. İstanbul’da artık değişim zamanı gelmiştir. Biz ekimizle hep birlikte İstanbul’da çok şehir değiştireceğiz. İstanbul’u özüne döndüreceğiz. Bizim bu seçimde rakimiz bellidir. Bizim rakibimiz, İstanbul’a karşı ilgisizliktir.

"31 MART AKŞAMI İSTANBUL'DA DURAKLAMA DÖNEMİ BİTECEK"

İnşallah 31 Mart akşamı, İstanbul’da duraklama dönemi bitecek; yeniden diriliş, yükseliş dönemi başlayacak. İstanbul’da sistemsizlik son bulacak. Öyle arada bir İstanbul’da olayım demek yok. İstanbul’un her anında hep yanında olacağız. İstanbul’un yarınları için hareket ederken, kadınlarla ve gençlerimizle çalışacağız.

"KENDİ GELECEĞİM İÇİN DEĞİL, İSTANBUL'UN GELEECEĞİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Biz keyfimiz için değil, kentimiz için çalışacağız. Kendi geleceğim için değil, İstanbul’un geleceği için çalışacağım. Ve İstanbul’da hangi siyasi görüşten olursa olsun, tüm farklılıklarımızla bir ve beraber olacağız. Hepimizin özü de sözü de İstanbul olacak."

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM: SADECE İSTANBUL

Kurum isminin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Paylaşımında, “İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız.” diyen Kurum, “Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye’den sonra sadece İstanbul’a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul!” ifadelerini kullandı.

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