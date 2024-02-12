Murat Kurum: Mevcut İBB yönetimi metro hattına hafriyat dökerek tarihe geçti

Kurum burada yaptığı konuşmada İstanbul'a verilen sözlerin tutulmadığını, mevcut İBB yönetiminin ihalesi gerçekleştirilen metro hattına hafriyat dökerek tarihe geçtiğini belirterek, 31 Mart seçimlerinde milletin sandıkta gereken cevabı vereceğini söyledi.

"31 MARTTA MİLLET SANDİKTA GERÇEK CEVABI VERECEK"

Açıkladığı projelerin ardından İBB yönetiminin ''Biz de bu projelerden faydalanabilir miyiz?'' şeklinde sorular sorduğunu belirten Kurum "1 Nisan itibariyle zaten tüm İstanbul faydalanacak. Siz de burada yaşamaya devam ederseniz siz de bu hizmetlerden tabii ki faydalanacaksınız." dedi.

"MEVCUT İBB YÖNETİMİN GÜNDEMİNDE HEP FARKLI KONULAR VAR"

İzmir'de tarihin en büyük kentsel dönüşümünü gerçekleştirdiklerini söyleyen Murat Kurum, İstanbul'da ne zaman bir sorun olsa mevcut İBB yönetiminin gündeminde hep farklı konular olduğunu ifade etti.

"KİMSEYİ HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIZ"

Sosyal yardımlarda adaletli olacaklarını belirten Kurum, kimseyi haksız yere işten çıkarmayacaklarını ve ötekileştirmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

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