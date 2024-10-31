Yılbaşı ne zaman? 2025'e kaç gün kaldı, yılbaşı tatili var mı? Yılbaşı ne zaman? Çalışanlar sorusuna yanıt aramaya başladı. 1 Ocak'ta kutlanacak olan yılbaşının hangi güne denk geldiği, tatil yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2025 yılbaşı ne zaman?

Vatandaşlar 2025 yılbaşına yönelik bir araştırma başlattılar. Yılbaşı tatilinin hafta içi mi yoksa hafta sonuna mı denk geldiğini merak eden vatandaşlar var. Yeni yıl 30 Ekim'de başlayacak ve bu da yeni yıla 62 gün kaldı. SunExpress kabi memuru alacak! SunExpress 400 kabin memuru alımı başvurusu Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor! Bundan sonra çok kullanan çok ödeyecek 2025 YILBAŞI NE ZAMAN? Yeni yılın başlangıcı, 31 Aralık 2024'ten 1 Ocak 2025'e geçen yılbaşı gecesi olacak. 1 Aralık salı gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak çarşamba günü olacak. Etiketler : yılbaşı 0 0 0 0 0 0 0 👍 👎 😍 😥 😱 😂 😡