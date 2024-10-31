KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama

Yüksek öğrenim gören öğrencilerin burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Yüksek öğrenim gören öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs veya kredi veriliyor. Yüz binlerce öğrenci, başvurularını tamamladıktan sonra yapılacak değerlendirme ve incelemenin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.



Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve kasım ayında sonuçları açıklanmıştı. Bu yıl başvurular 8 Ekim'den 13 Ekim'e kadar tamamlandı.

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Bu nedenle, bu yıl kasım ayında 2024 KYK burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

KYK BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için kredi ve burs rakamlarını 2 bin, 4 bin ve 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

KYK burslarının 2025 yılında ne kadar olacağı henüz bilinmiyor.

Lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans öğrencileri için 4 bin ve doktora öğrencileri için 6 bin lira kredi ve burs 2024 yılında uygulanacak.

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KYK burs ödemelerine 2025 yılı itibarıyla zam yapılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.