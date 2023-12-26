Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Polis canlı yayında gözaltına aldı

Müge Anlı'nın programında olaylar gündem oldu. Polis canlı yayında gözaltına aldı.

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Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Polis canlı yayında gözaltına aldı

Müge Anlı'nın programında korkunç bir cinayet itirafı yayınlandı. Kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu'nun cenazesi bulundu ve arkadaşı İsa Dumlu cinayeti kabul etti.

Kan donduran itirafın ardından stüdyo buz keserken Dumlu'nun cinayeti hakkındaki ayrıntıları da açıkladı. Dumlu, Hakkulu'nun eşinin fotoğraflarını gördüğünü ve ağza alınmayacak şeyler söylediğini iddia ederek cinayeti işlediğini söyledi.

Mustafa Hakkulu'nun ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu ve kendisinden haber alamadıkları için kaybolduğunu bildirdi. Hakkulu, kaybının on ikinci gününde cenazesi bulundu. Canlı yayında cinayet itirafı da yapıldı. Hakkulu'nun katili olan arkadaşı da korkunç ayrıntıları açıkladı. Hakkulu'nun ailesinin 150 bin TL ile kaybolan adamın nerede olduğunu bulmak istediği programda, adamın eski eşi Bengül de şüphelerin odağındaydı. Bengül, Hakkulu'nun kaybolduğu gün alacak defteri ile borçlarını toplamaya çalıştığı iddia edildi. Olayın günü eski eşine uğrayan ve çocuklarını okula bırakan genç adamın borçlarını toplaması dikkat çekti. Buna ek olarak, Bengül'ün Mustafa'yı birçok kez aldattığı ve internetten tanıştığı kişilerle aşk yaşadığı ve parası bitince Mustafa ile tekrar barıştığı söylendi.

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Mustafa Hakkulu Cinayetinde Kan Donduran İtiraf

Mustafa Hakkulu, kaybının on ikinci gününde acı haber verdi: Ensesine aldığı kurşun darbesiyle öldürülen adamın cesedi, aracını terk ettiği yerden 10 km uzaklıkta bulundu. Cenaze bir adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında cinayet itirafı da yapıldı. Hakkulu'nun arkadaşı İsa Dumlu, canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.

Dumlu, Hakkulu'nun eşine ağza alınmayacak sözler söylediği için arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Ayrıca, cinayet silahının kendisinde olduğunu söyledi.

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Dumlu, eşinin fotoğraflarını gören Hakkulu'nun ağza alınmayacak sözler söylediğini iddia etti ve bu nedenle dayanamayıp cinayeti işledi. Cinayeti işlediğini itiraf eden İsa Dumlu, canlı yayında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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