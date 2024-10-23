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Mourinho kötü haberi verdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında sezonu kapattığını açıkladı.

Mourinho kötü haberi verdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı
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Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Samsunspor-Fenerbahçe maçı 2-2 bitti ve sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jayden Oosterwolde için Mourinho bir açıklama yaptı. Manchester United maçı öncesi, deneyimli teknik adam Oosterwolde'nin sezonu bitirdiğini açıkladı.

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Mourinho, "Bence Jayden Oosterwolde sezonu kapattı" dedi. "Mayıs başında 1-2 maç oynamak için dönerse, bu sürpriz olur" dedi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Oosterwolde'nin sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü olduğunu açıkladı.

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