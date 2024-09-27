Mourinho eleştirilere sert çıktı: Buraya tatile gelmedim!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “İlk yarıda onların baskılarını kıramadık, biz onlara önde baskı yaptık. Aynı şekilde önde baskı yaptılar. Her kısa oyun oynamak istediğimizde bize baskı uygulandı. En-Nesyri, Burgess ile uzun top oynarken mücadele etti. Burgess iki metreye ulaştı. İki taraf da yeterince yardım etmedi. Bu, ilk gol sonrası değişti. 2. yarıya harika başladık. Pozisyonlarımız iyiydi. Gördükleri kırmızı kart onları üzdü. Açıkçası, maçın sona erdiğini düşündük. Konsantrasyonu kaybediyoruz.

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Mourinho, takımın futbolunu eleştirenlere, "Şükürler olsun ki sadece 2 maç kaybettik; Lille ve Galatasaray'a karşı." dedi. Gelişmemiz gerektiği konusunda hemfikirim. "

Jose Mourinho, eleştirilere yönelik Avrupa kupalarındaki başarılarını örnek göstererek, "Bizler çok çalışıyoruz." dedi. İstanbul harika bir şehir olsa da tatile gelmedim. Güzel bir çalışma ortamı var. Zaman zaman başarılı olsam da, zaman zaman başarısız olsam da başarısız olurum. İşler iyi gittiği zaman aya çıkarmaz, 1-2 kötü iş sonrası cehenneme göndermez. Ayrıca cehenneme de gitmeyin. Kariyerimde yirmi altı kupa kazandım. Avrupa kupalarından 5,5 kazandım. 5,5 puan veriyorum. çünkü o kupayı benden çaldılar. Bunları başarmak için çok çalıştım. “Ben ve kulüpteki herkes çok çaba sarf ediyoruz” dedi.