Emekliye 1000 lira destek var! Emekli ek ödemeleri o tarihte yatacak

Emekliler, artan enflasyon ve iğneden ipliğe peş peşe gelen zamlardan en çok etkilendi. Emekli maaşıyla geçim derdine düşen emeklilere biraz rahatlatıcı bir haber geldi.



SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı fark etmeksizin tüm emeklileri kapsayan kampanyanın ayrıntıları açıklandı. Sadece bu ay başlayan kampanya, milyonlarca emeklinin hesabına bin TL ek yatırım sağlayacak.

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EMEKLİLERE BİN TL DESTEK



Bankalar, emekli maaşlarının günden güne erimesiyle birlikte emeklilere özel kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, Eylül ayında başlayacak olan kampanyanın ayrıntılarını resmi olarak resmi olarak açıkladı. Banka, emeklilere özel fırsatlar sunarak 1.000 TL'ye kadar para iadesi sağlayacak.

SON DÖRT GÜN KALDI



Ziraat Bankası, emekli maaşını kendi bankasından alan Bankkart sahiplerine yeni bir kampanya başlattı. Kampanya boyunca, Bankkart ile anlaşmalı üye işyerlerinde 1.000 TL ve üzeri her harcama için 100 TL ve toplamda 1.000 TL'ye kadar Bankkart Lira iadesi kazanabilirsiniz.



Kampanyaya katılmak için, bankkart.com.tr veya G1000 yazarak 4757'ye SMS göndermek yeterli. Bu kapsam, vergi ödemeleri, nakit çekim, iade ve iptaller gibi şeyleri kapsamaz. Sadece aynı gün aynı işyerinde yapılan harcamalar geçerli olacaktır.