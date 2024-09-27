Vergi uzmanı kötü haberi verdi! Yeni yılda büyük zam geliyor

2025 yılında vergi, harç ve cezalara yapılacak zamlar, 2024 yılının bitmesine sayılı günler kala ortaya çıkmaya başladı. Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl tarafından 2025 yılında vergi, harç ve cezalarda artış bekleniyor.



Bingöl, önümüzdeki yıl vergi, harç ve cezalardaki artışın yaklaşık yüzde kırk dört oranında artacağını bildirdi. Yurtdışına çıkış harcı 720 TL, İMEİ kayıt ücreti 45.636 TL, araç muayenesi ücreti 2.623 TL ve en düşük radar cezasının 2.168 TL olacağını bildirdi.



En iyimser tahminlere göre önümüzdeki yıl vergi, harç ve cezalardaki artış yaklaşık %44 olacaktır.



Yurtdışına çıkış harcı 500 ile 720 TL arasında değişmektedir.



İMEİ kayıt ücreti 31.692 TL ile 45.636 TL arasında değişti.



Araç muayenesi için 1.821 TL yerine 2.623 TL



En düşük radar cezası 1.506 TL'den 2.168 TL'ye çıkacaktır. Hazırlıklı olun diyeceğim ama nasıl hazırlanacağını bilmiyorum.”