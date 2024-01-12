Motosikletin çarptığı yaya yerde inlerken, onlar film sahnesi gibi izledi!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde karşıya geçmek isteyen bir yaya motosikletin çarpması sonucu kendini yerde buldu. Acılar içinde yerde kıvranan yayaya sağlık ekipleri müdahale ederken etrafına yığılan kalabalık film izler gibi izledi.

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Motosikletin çarptığı yaya yerde inlerken, onlar film sahnesi gibi izledi!


Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri acı içinde kıvranan yaralı kadına müdahale ederken, vatandaşlar da sağlık ekiplerinin dibinde olayı film izler gibi izledi.

Kaza, Manavgat Köprüsü girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Arda Ergen’in kullandığı 07 LJB 27 plakalı motosiklet, Manavgat Köprüsü girişinde yaya olarak yanında küçük bir çocuklar birlikte Cumhuriyet Meydanı istikametinden yolun karşısına geçmekte olan Ayşe Sencer’e çarptı.
Kazada, motosikletin çarptığı Ayşe Sencer ve çarpmanın ardından devrilen motosikletin sürücüsü Arda Ergen yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Motosikletin çarptığı yaya yerde inlerken, onlar film sahnesi gibi izledi!

YAYA TELEFONLA KONUŞUYORDU

Kazayı gören vatandaşlar, yaya kadının yanında çocuk olduğunu, telefonla konuşarak yolun karşısına geçtiğini ve çevresine bakmadığını, motosikletin ise alabildiğine hızlı olduğunu dile getirdi.

FİLM İZLER GİBİ YARALILARA MÜDAHALEYİ İZLEDİLER

Kazanın ardından yaralıların etrafı bir anda yardım için gelenlerin yanı sıra meraklı bir kalabalık tarafından sarıldı. Eli cebinde olayları izleyen ve akıl verenlerin yanında sarmaş dolaş gelen genç bir çift, sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesini ve sedye ile ambulansa götürülme anını adeta film izler gibi yakından izledi.

Motosikletin çarptığı yaya yerde inlerken, onlar film sahnesi gibi izledi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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