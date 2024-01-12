İBB Arıtma Tesisi’ndeki yan baktın cinayetinde yeni detay! Meğer bir kaç ay önce ...

İBB'nin Kemerburgaz'daki Artıma Tesisi'nde çalışan bir işçi, "yan baktığı gerekçesiyle tartıştığı Beyoğlu Belediyesine bağlı temizlik personelini sırtından bıçaklayarak öldürmüştü. O cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Meğer bir kaç ay önce öldürdüğü adamı sosyal medyadan tehdit etmiş.

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İBB Arıtma Tesisi’ndeki yan baktın cinayetinde yeni detay! Meğer bir kaç ay önce ...

Eyüpsultan Kemerburgaz Eski Kemerburgaz Yolu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arıtma Tesisleri'nde önceki gün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, tesiste çalışan İBB personeli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdal Karaçeper arasında "neden ters ters bakıyorsun" tartışması çıkmıştı. Tartışma, karşılıklı küfürleşme üzerine aralarında kavgaya dönüşmüştü.

"Neden ters ters bakıyorsun" kavgasında bıçaklamıştı

Kavgada bıçak çeken Erdal Y., Karaçeper'i sırtından bıçaklamıştı. Bıçaklama sonucu kanlar içerisinde kalan Karaçepe yere düşmüştü. Ağır yaralanan adam için tesis çalışanları polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesinde bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Hemen ameliyata alınan Serdal Karaçeper yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

Cezaevine gönderildi

Olayın ardından polis ekipleri, katil zanlısı Erdal Y.'yi olayda kullandığı bıçağa da el koyarak gözaltına almıştı. Emniyete götürülen Erdal Y. ifadesinde aralarında önceden husumet olduğu ve tesiste denk gelince ters bakma yüzünden tartışma çıktığını ve kavga sonucu bıçakladığını söylediği öğrenilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanarak "kasten öldürme" suçundan adli işlem yapılan Erdal Y., adliyeye sevk edilmişti.

Katil zanlısı sosyal medyadan tehdit etmiş

Emniyette "uyuşturucu madde kullanmak" gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen katil zanlısı Erdal Y., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Erdal Y.'nin sosyal medya hesabından birkaç ay önce Karaçeper'e yönelik hakaretler savurarak, "ulan bana yanlış yapılır mı? Dost dedim, seni ölmekten beter edeceğim" yazdığı ortaya çıktı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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