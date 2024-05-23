Motorlu kara taşıtlarında büyük düşüş: TÜİK, Nisan ayı verilerini aktardı…

Son günlerde otomobil firmaları sıfır araç kampanyalarını artırdı. Büyük indirimlerin nedeni ise, Nisan ayında satılan araçlar oldu. Mayıs ve Haziran’ı iyi geçirmek isteyenler kampanya üstüne kampanya yaptı.

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Motorlu kara taşıtlarında büyük düşüş: TÜİK, Nisan ayı verilerini aktardı…

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin kayıt altına alınan araçları paylaştı. Bir önceki döneme göre ciddi bir düşüşün yaşandığı görüldü. Bu düşüş sonrasında araç firmalarının kampanyaları ile örtüştü.

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NİSAN AYINDA 196 BİN TAŞIT TRAFİĞE KAYDEDİLDİ

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %54,3'ünü motosiklet, %32,9'unu otomobil, %7,1'ini kamyonet, %3,2'sini traktör, %1,6'sını kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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KAYITLAR BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %13,4 AZALDI

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %3,4 artarken özel amaçlı taşıtta %43,0, otobüste %40,7, minibüste %30,9, kamyonette %29,1, otomobilde %27,1, traktörde %26,4 ve kamyonda %23,2 azaldı.

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %58,5, motosiklette %31,5, minibüste %23,8 artarken otobüste %24,0, kamyonette %21,2, kamyonda %20,5, traktörde %16,4 ve otomobilde %4,5 azaldı.

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NİSAN SONU İTİBARIYLA ARAÇ SAYISI 29 MİLYONU AŞTI

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,7'sini otomobil, %18,4'ünü motosiklet, %15,4'ünü kamyonet, %7,5'ini traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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