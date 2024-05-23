Araç sahiplerine önemli haber! Kaza tutanağında yeni uygulama başladı E- Devlet'ten kaza tutanağı nasıl hazırlanır?

Artık trafik kazaları sonrasında kaza tutanakları kağıt yerine, e-Devlet'e eklenen 'Kaza Tutanağı Oluşturma' özelliği üzerinden doldurulabilecek.

Trafikte iki veya daha fazla aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazalarında tutanak tutularak maddi hasar hesaplanıyor ve kaza resmi bir evraka dökülerek iki tarafın da hakları güvence altına alınıyor. Bu tutanak normalde kağıt üzerinde yapılıyordu ancak teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza yeni bir güncelleme daha katıldı.

​KAZA TUTANAĞI ARTIK E-DEVLET'TE TUTULACAK

Artık sürücüler, kaza tutanağını E-Devlet'ten online olarak tutabilecek.E-Devlet'in mobil uygulaması güncellendi ve E-Devlet'e "Kaza Tutanağı" hizmeti eklendi.Bu hizmet sayesinde vatandaşlar, E-Devlet'in iOS ve Android platformlarındaki mobil uygulamasını kullanarak kaza tutanağı oluşturabilecek.

E- DEVLET KAZA TUTANAĞI

Peki bunu nasıl yapacaksınız? Adım adım sizler için anlatıyoruz.Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle

E -Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor.

- E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne "Kaza Tutanağı" yazarak "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklayın

- "Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçin

- Sonraki aşamada kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini girin

- Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlayın

- Kaza fotoğraflarını dosyaya ekleyin

- Sigorta bilgilerini girin

- Tutanağı tamamlayıp kaydettikten sonra SBM sistemine gönderimi yapılacak.

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