Piyasaların merakla beklediği Fed toplantı tutanakları paylaşıldı: Faiz artacak mı, düşecek mi?

İç ve dış piyasalarda dün akşam Fed toplantı tutanakları takip edildi. Yatırımcılar, toplantında nasıl bir karar çıkacağı merak ediyordu. Toplantı sonrasında yapılan açıklamalar piyasaları biraz daha rahatlattı. İşte toplantının detayları…

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Piyasaların merakla beklediği Fed toplantı tutanakları paylaşıldı: Faiz artacak mı, düşecek mi?

Çarşamba günü yayınlanan toplantı tutanaklarına göre, Aralık ayında Federal Rezerv yetkilileri, faiz indirimlerinin 2024'te muhtemel olduğu sonucuna vardılar. Ancak bunun ne zaman gerçekleşebileceği konusunda net bir söylemde bulunmadılar.

Toplantıda, oran belirleme Federal Açık Piyasa Komitesi, gösterge oranını %5,25 ile %5,5 arasında sabit tutmayı kabul etti. Üyeler, 2024'ün sonuna kadar üç çeyrek puanlık kesintiler beklediklerini belirttiler.

FED TUTANAKLARINDA FAİZ İNDİRİMİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Tutanakta, "Politika görünümünü tartışırken, katılımcılar politika oranını bu sıkılaştırma döngüsü için zirvede veya zirveye yakın olarak gördüler, ancak gerçek politika yolunun ekonominin nasıl geliştiğine bağlı olacağını belirttiler" açıklaması yapıldı.

Yetkililer, enflasyonu düşürme mücadelesinde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti. 2022'nin ortalarında zirveye ulaşan bir artışa önemli ölçüde katkıda bulunan tedarik zinciri faktörlerinin gevşemiş gibi göründüğünü söylediler. Ayrıca, işgücü piyasasını daha iyi dengeye getirmede ilerleme kaydettiler, ancak bu aynı zamanda devam eden bir çalışmadır.

Toplantının ardından yayınlanan bireysel üyeleri, enflasyon beklentilerini de paylaştı. Katılımcıların önümüzdeki üç yıl içinde enflasyonun %2 aralığına geri getirmeyi hedefliyor.

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