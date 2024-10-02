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MİT'tin soluk kesen operasyonu ile FETÖ'cü hakim yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı titiz çalışmalar ile FETÖ’cü hâkim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı.

MİT'tin soluk kesen operasyonu ile FETÖ'cü hakim yakalandı!
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MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda FETÖ üyesi hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu FETÖ’cü hâkim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı.

MİT'tin soluk kesen operasyonu ile FETÖ'cü hakim yakalandı!

ÖRGÜTTE KİLİT ROL OYNUYORDU

Firari FETÖ’cü Mustafa Karatay, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin mimarlarındandı. FETÖ’nün yargıdaki en kilit operasyon elemanlarından biri olarak örgütte kilit rol oynuyordu. Örgüt ile bağlantısını saklandığı evden yürütmeye çalışıyordu.

MİT'TEN SOLUK KESEN OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı, FETÖ’nün önemli isimlerinden olan Mustafa KARATAY’ın yakın bir komşusunun ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan uzun takip sonucu ihbar edilen dairede, 8 yıldır kaçak olan ihraç hâkim KARATAY’ın yaşadığı kesin olarak tespit edildi.

MİT'tin soluk kesen operasyonu ile FETÖ'cü hakim yakalandı!

BULUNDUĞU EV DİDİK DİDİK ARANDI

FETÖ’cü ihraç hâkim KARATAY’ın evinde yapılan arama sonucu örgüt üst yönetimi ile iletişim için kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemelere el konuldu. Firari hâkim Mustafa KARATAY’ın Signal uygulaması üzerinden örgüt ile iletişim kurduğu tespit edildi.

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