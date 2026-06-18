Milyonlarca esnafa müjde gibi haber: Meclis'ten geçti, vergi istisnası geliyor!

TBMM'de kabul edilen yeni kanun teklifiyle, taksi, dolmuş ve servis esnafının beklediği ticari plaka satışlarındaki gelir vergisi yükü tamamen kaldırıldı. Taksicilere ayrıca hasılat esaslı yeni bir vergilendirme seçeneği sunuluyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, Emniyet Teşkilatı, taksi taşımacılığı ve vergi uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi.

Yeni düzenlemeler, taksi, dolmuş ve minibüs esnafına mali kolaylıklar sağlarken, plaka satışlarındaki vergi yükünü kaldırıyor ve ticari plakaların satışından elde edilen kazançları gelir vergisinden istisna tutuyor.

Ayrıca, taksi esnafına yeni bir vergilendirme seçeneği sunuluyor; hasılat esaslı kazanç tespit usulünden yararlanma imkanı getiriliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatı, taksi taşımacılığı ve vergi uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi.

"DERİN BİR NEFES ALDIRACAK"

Kanun teklifi, ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren binlerce taksi, dolmuş, minibüs ve servis esnafına derin bir nefes aldıracak mali kolaylıklar getiriyor. Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle esnafın uzun süredir beklediği plaka satışlarındaki vergi yükü tamamen kaldırılmış oldu.

"GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULACAK"

Yeni düzenlemeye göre; ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalarını elden çıkarmalarından (satışlarından) doğan tüm kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak.

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"YENİ BİR VERGİLENDİRME SEÇENEĞİ SUNULUYOR"

Yasa teklifiyle ayrıca taksi ile yolcu taşımacılığı yapan esnafa yeni bir vergilendirme seçeneği sunuluyor. Elektronik ücret toplama sistemi olmayan ve hasılatının tamamını taksi mali cihazı (taksimetre yazar kasası) ile belgeleyen taksiciler, talep etmeleri durumunda "hasılat esaslı kazanç tespit usulünden" yararlanabilecek. Bu kapsama giren esnaflar, başvuru tarihini izleyen yılın başından itibaren en fazla 3 yıl süreyle bu sistemden faydalanabilecek.

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