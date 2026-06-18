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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu!

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine kulüpte daha önce futbolculuk ve teknik direktörlük görevleri yapmış olan İsmail Kartal'ın getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu!
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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu!

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine kulüpte daha önce futbolculuk ve teknik direktörlük görevleri yapmış olan İsmail Kartal'ın getirildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu!

İSMAİL KARTAL: CAMİAMIZA BORCUMUZ VAR

FB TV'de görüşlerini aktaran İsmail Kartal şunları kaydetti:

"Tekrar yuvaya dönmek beni çok mutlu etti. Sayın başkanımızın dün beni arayıp 'Oğlum, İsmail, nasılsın?' demesi bile beni çok mutlu etti. Başkanımızla çok özel anılarımız var. 3 Temmuz süreci, kurşunlanmamız... O günler devam ediyor gibi beni aradı.

Çok duyguluyum, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok da tecrübelendim. Dördüncü gelişim. Camianın evladı olarak mahcup olmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum.

"FENERBAHÇE'YE GELİP HEYECANLI OLMAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Camiamıza bir borcumuz var, bunu ödeyemedik. Üç dönemimin ikisinde şampiyonluğumuzu elimizden aldılar. Bu tescillenmiş bir durum. 99 puan ve 99 gollü sezonu hatırlayın, biz nasıl futbol oynattıysak, Avrupa'daki büyük takımların oynadığı futbolun benzeriydi.

Fenerbahçe'ye gelip de heyecanlı olmamak mümkün değil. Burası bizim yuvamız. Burası bizim her şeyimiz."

4. İSMAİL KARTAL DÖNEMİ

65 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı 4. kez Fenerbahçe'nin başına geçti. Öte yandan Oğuz Çetin'in de Futbol Direktörü görevine getirildiği belirtildi.

2010-2014 yılları arasında Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük yapan Kartal, 2014-15 sezonunda sarı-lacivertlilerin teknik direktörü oldu.

Daha sonra Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Rizespor, Konyaspor ve Erzurumspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam, Ankara ekibini 6 yıl aradan sonra Süper Lig’e taşıdı.

Kartal, 2021-2022 sezonunda ise 21 karşılaşmada Fenerbahçe'nin başında yer almıştı.

Son olarak 2023-24 sezonunda üçüncü kez Fenerbahçe’nin başına geçen Kartal, sezonu 99 puanla ikinci olarak bitirdi.

İsmail Kartal son olarak İran ekiplerinden Persepolis'i çalıştırmıştı.

KUYT, KARTAL'IN YARDIMCISI OLACAK

Sarı-lacivertli takımda Kartal'ın yardımcılarından birinin de Hollandalı eski futbolcu Dirk Kuyt olacağı açıklandı.

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