CHP'de 7 il başkanı daha görevden alındı, 3 kişi için ihraç kararı!

CHP Parti Sözcüsü Sarı, "15 ilde yönetimlerimizi belirlemiş bulunuyoruz. Bu il başkanlarımızın atamalarını gerçekleştirdik." diyerek 7 il başkanın daha görevden alındığını 3 il başkanın ise ihraç edileceğini duyurdu.

Mutlak butlan kararı sonrasında krizin bitmediği CHP'de yönetimin teşkilata yönelik yeni operasyonları devam etti. içerisinde çift başlılığa ve disiplinsiz görüntüye fırsat verilmeyeceğini her fırsatta vurgulayan parti yönetimi, bu kapsamda şu ana kadar 36 il başkanını görevden almıştı.

7 İL BAŞKANI DAHA GÖREVDEN ALINDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretlerde bulunan ve her türlü provokatif eyleme imza atan 11 il başkanı ise bu süreçte disipline sevk edildi.

CHP'de bu haftanın MYK toplantısı bugün saat 14.00'da başladı. Kritik toplantıda gündemin ana başlıklarından biri, bir kez daha il başkanlıkları oldu. MYK toplantısı kapsamının ardından CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 7 il başkanının görevden alındığını açıkladı..

CHP Parti Sözcüsü Sarı, "15 ilde yönetimlerimizi belirlemiş bulunuyoruz. Bu il başkanlarımızın atamalarını gerçekleştirdik. Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın, Tekirdağ İl Başkanlarımızı görevden aldık." dedi.

Haberin Devamı

"3 İL BAŞKANI İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ"

Sarı, ayrıca önceki İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Giresun ve Trabzon il başkanının tedbirli biçimde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran davasında son dakika: Haklarındaki iddianame tamamlandı, işte istenen cezalar

Hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl, cumartesi ve pazar günü hava nasıl olacak?

Erdoğan gururla duyurdu: 26 ülkeden kurmay subayları eğittik!