MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter Pendik ilçe başkanlığını ziyaret ederek çok önemli açıklamalarda bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, seçim çalışmaları kapsamında Pendik ilçe başkanlığını ziyaret ederek çok önemli açıklamalarda bulundu

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter Pendik ilçe başkanlığını ziyaret ederek çok önemli açıklamalarda bulundu

MHP heyetini; İlçe Başkanı Kerim Kaya, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyesi adayları karşılayıp ağırladı.

Çok sayıda partilinin de katıldığı buluşmada MHP İlçe Başkanlığının konferans salonunda gündeme dair değerlendirmeler yapıldı.

İlçe başkanlığındaki ağırlamadan sonra Pendik’in çeşitli noktalarına temaslar gerçekleştiren MHP heyeti, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda taksici esnafı ile de bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

İzzet Ulvi Yönter’in taksici esnaflarıyla temasından sonra programı devam ettiren MHP MYK Üyesi Dr. Şahin Gürz ve İlçe Başkanı Kerim Kaya; beraberlerindeki partililerle Pendik Karadenizliler Derneği, Pendik Refahiye Kazörenliler Derneğine ardından da Pendikli bir aileye konuk oldular

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MHP’Lİ İZZET ULVİ YÖNTER’DEN İSTANBUL MESAJI: ZİLLET KAYBEDECEK, CUMHUR KAZANACAK

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, “İstanbul’da 5 yıllık fetret devrinin, 5 yıllık israf döneminin, 5 yıllık heba olmuş dönemin artık noktalanmasını istiyoruz. ‘İstanbul’a Cumhur İttifakı mühür vursun diyoruz” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter partisinin Pendik ilçe başkanlığını ziyaret eden Yönter, ilçede istikrarın devamını istediklerini, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde zaferi hedeflediklerini bildirdi.

Samimi bir şekilde sahada vatandaşlara ulaşma çabasında olduklarını belirten Yönter, “Bu uğurda Sayın Genel Başkan’ımızın göstermiş olduğu hedeflere kararlı bir şekilde yürüyoruz. 1 Şubat’tan itibaren yoğun ve aktif bir şekilde de bilhassa İstanbul’da sahadayız. İstanbul bizim Türkiye’miz. İstanbul’da 5 yıllık fetret devrinin, 5 yıllık israf döneminin, 5 yıllık heba olmuş dönemin artık noktalanmasını istiyoruz. İstanbul’a Cumhur İttifakı mühür vursun diyoruz. İstanbul’a adam gibi adam bir belediye başkanı Saraçhane’ye gidip koltuğuna otursun diyoruz” şeklinde konuştu.

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İMAMOĞLU SON 5 YILDA SADECE YARI ZAMANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

Aklında sadece İstanbul’u taşıyan bir belediye başkanı istediklerini, gizli gündemi olan, fitne fesat peşinde koşan, yalandan başka bir şey bilmeyen belediye başkanlarıyla İstanbul’un işinin olmayacağın söyleyen Yönter, şunları kaydetti:

EGE’YE NEFES OLALIM!

“İstanbul’un böyle isimlere, böyle şahsiyetlere tahammülü de bitmiştir. Son 5 yılda İmamoğlu, İstanbul’da sadece yarı zamanlı belediye başkanlığı yaptı. Mevsimlik belediye başkanlığı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı burada sadece parti içerisindeki güç mücadelelerine İstanbul Büyükşehir’i alet etti, malzeme etti, istismar etti. Bitmedi; genel başkan değişimi süresinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarını seferber etti.”

İstanbullunun günde ortalama 64 dakikasının trafikte heba olduğunu dile getiren Yönter, “İnsanlarımız trafikte yoruluyor. Moral ve motivasyon açısından çöküyor. Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adayı Murat Kurum Bey bunu 34 dakikaya düşürmeyi hedefliyor. Önemli bir hedef.” ifadesini kullandı.

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İSTANBUL’UN HAK, HUKUK HAYSİYETİNİ KORUYACAĞI

İstanbul’un deprem riskine dikkati çeken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görev yaptığı 5 yılı sadece konuşarak, tatile giderek geçirdiğini öne süren Yönter, şöyle konuştu:

“Bu dönem bitti. Zillet kaybedecek, cumhur kazanacak Allah’ın izniyle. Dönüşmeyi bekleyen binalar var. Bu deprem riskini karşı proaktif bir bakışla önlem almak zorundayız. İstanbul’da ilk etapta müdahale edilmeyi bekleyen 280 bine yakın konut olduğu söyleniyor. Bu çok önemli bir rakam. Allah muhafaza depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama yakın vadede olursa bu şartlarda altından nasıl kalkacağız? Ekrem İmamoğlu’yla mı, birbirine giren Cumhuriyet Halk Partisiyle mi, DEM’lenen Cumhuriyet Halk Partisiyle mi, kulislerin, lobilerin partisi Cumhuriyet Halk Partisi, PKK’yla işbirliği yapan Cumhuriyet Halk Partisiyle mi? İstanbul’u Ermeni’nin, Süryani’nin kenti yapan Ekrem İmamoğlu’yla mı biz depreme karşı mücadele edeceğiz? Ya da İstanbul’un hak, hukuk haysiyetini koruyacağız. Göz yumamayız.”

Seçimler için çok çalışacaklarını anlatan Yönter, hiçbir şeyi tesadüfe bırakmadan, risk ve tehditleri, tehlikeleri minimize ederek, vatandaşlara bizzat giderek, gönüllere girerek, her eli tutarak, her kapıyı çalarak Cumhur İttifakı’nın başarısını müjdeleyeceklerini söyledi.

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İSTANBUL’DA MURAT KURUM, PENDİK’TE AHMET CİN

İzzet Ulvi Yönter, “31 Mart’ta Saraçhane’de inşallah koltuk değişimine şahit olacağız. O gidecek, Cumhur İttifakı, Murat Kurum gelecek. Ahmet Cin de Pendik’te tekrar seçilecek” dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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