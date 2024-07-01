MGM’den Doğu karadeniz Bölgesi’ne sarı kod uyarısı: 8 il tehlikede!!!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için sarı kod uyarısı yaptı. Bu gece gerçekleşmesi beklenen hava olaylarında ciddi bir sağanak yağış beklentisi oluştu. İşte konuya ilişkin detaylar…

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MGM’den Doğu karadeniz Bölgesi’ne sarı kod uyarısı: 8 il tehlikede!!!

Haziran ayı ile beraber yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmıştı. Kavuru sıcaklıklar insanları ve hayvanları olumsuz şekilde etiklemişti. Ancak Haziran ayının sonlarına doğru sıcaklıklar biraz daha düştü.

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Temmuz’un ilk haftasında ise yurt genelinde yağmur bekleniyor. Havaların biraz daha sakin olacağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarıldı. Ayrıca 8 şehir için uyarı da geldi.

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DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YOĞUN YAĞIŞ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Ordu ile Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat), Giresun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması bekleniyor.

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MGM tarafından yapılan açıklamada; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8 İL İÇİN SARI KOD UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Artvin, Giresun, Ordu, Trabzon, Erzurum, Kars, Rize ve Ardahan illeri için sarı kod uyarısını yayımladı.

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