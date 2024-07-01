Belediye personeller alacak! KPSS şartı yok, tecrübesiz personel alımı

Hizmet Grupları İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, çay bahçeleri yeni personeller alacak. Alımı yapılacak kadrolar ve detaylar haberimizde yer alıyor. Adaylar 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. Başvurular belirtilen adreste şahsen yapılabilir ve 28 Haziran son tarihtir. İşe alınırken, haftada 45 saat çalışan adaylar için tecrübe şartı aranmayacaktır.

Çanakkale'deki bu iş fırsatı hem gençlere hem de iş arayanlara yeni yollar açıyor. Adaylara tecrübe kazanma fırsatı sunan bu pozisyonlar, kariyerlerine katkıda bulunurken para kazanmalarına da yardımcı olacak.

28 Haziran tarihine kadar başvurabileceğiniz bu fırsatı kaçırmayın. İşe başlama fırsatı sunan bu ilan, iş arayanlar için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Çanakkale'de ikamet eden veya iş bulma şansı bulan herkes bu fırsatı değerlendirebilir.